Le troisième maillot du Barça est (très) rose saumon

Après le jaune citron à l'extérieur, le Barça a choisi le rose saumon pour son troisième maillot. Le club catalan l'a dévoilé à travers une vidéo PES 2019 où l'on voit, entre autres, Piqué, Dembélé et Suarez. Cette tunique Nike est rose de la tête en bas avec une bande un peu plus foncée qui tire sur le rouge en travers du maillot et des chaussettes. L'équipementier a également choisi de rendre hommage à la ville puisque, en filigrane de ce rouge, se dévoilent les quartiers et les rues de Barcelone, notamment le fameux Eixample, l'un des districts de la ville.