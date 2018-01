Mercato - Au courage, le discret Coutinho est sorti de l'obscurité

Lorsque Philippe Coutinho débarque en Europe à 16 ans, il le fait à pas mesurés, presque sans bruit. Près d'une dizaine d'années plus tard, le Brésilien quitte Liverpool pour Barcelone en superstar, adorée tant pour son sublime jeu au pied que pour sa personnalité discrète et courageuse.

Là où certains Brésiliens quittent leur pays natal pour les plus grands clubs européens, arrivant en grande pompe avec comme promesse de vite asseoir leur domination sur le monde, Coutinho, lui, n'a pas débarqué au Real ou au Barça pour des sommes affolantes, mais en Italie, à l'Inter Milan, et sans faire trop d'émules. Il a alors 16 ans, en 2008, et même si celui qui sera plus tard son entraîneur, Rafael Benitez, voit en lui "l'avenir de l'Inter", le gamin du quartier difficile de Rocha, à Rio, est loin des projecteurs et retourne vite au pays, en prêt, où il doit s'aguerrir et rester proche de sa famille.

On est bien loin des destins tracés des Ronaldo, Robinho ou Neymar. Pourtant, c'est bien à la hauteur - voire même au-delà - de ses compatriotes qu'il a fini par s'élever, avec un transfert en apothéose de Liverpool à Barcelone, annoncé samedi et évalué par la presse à 160 M EUR dont 40 de bonus, un prix qui ferait de lui le troisième joueur le plus cher de l'histoire.

Vidéo - Après l'opération Coutinho, voici le Top 10 des transferts les plus chers de l'histoire 00:57

Timide

En effet, le discret Philippe Coutinho a dû trimer avant de figurer définitivement parmi ces "grands" du football brésilien. Sa timidité, tout petit déjà, aurait pu lui coûter cher. Lorsqu'il va effectuer un test au club de Vasco da Gama, celui du coin, son talent fou ballon au pied a failli ne pas être étalé aux yeux de tous, le garçon refusant dans un premier temps de quitter les bras de son père, trop craintif pour aller s'exprimer devant les autres.

"Après un moment et un peu de motivation, ça a été. Lorsque j'ai réellement commencé à jouer, tout est redevenu normal et naturel. Je n'étais plus timide, je m'amusais", se souvient le joueur aujourd'hui âgé de 25 ans. Le gamin, qui passait son temps à jouer avec ses deux frères Cristiano et Leandro, devient alors joueur de club. Mais il ne perd pas sa technique magnifique, propre aux terrains de futsal qu'il affectionnait. Ces qualités lui font ensuite gravir les échelons, dans l'équipe pro de Vasco da Gama d'abord, puis à l'Inter, à l'Espanyol Barcelone, et enfin à Liverpool, en 2013. Un tournant majeur.

A 20 ans, le meneur de jeu est loin d'être le champion annoncé par son ex-coach Benitez. La preuve : son arrivée à Anfield, pour 11,5 millions d'euros tout de même, est alors presque étouffée par celle de Daniel Sturridge, ailier prometteur de Chelsea débauché quelques jours plus tôt.

Coutinho, FC Liverpool, 2013Getty Images

Un nouveau défi

Mais contrairement à l'Anglais, le Brésilien ne se crame pas en se blessant régulièrement. Il grappille du temps de jeu, s'accrochant à son défi - relevé - de se frotter aux efforts frénétiques et aux duels rudes qu'impose la Premier League.

Les fans des Reds ont sûrement apprécié la personnalité de ce joueur de petit gabarit (1,71 m). Ce chrétien très croyant, qui ne boit jamais d'alcool, voue une importance énorme à ses racines: marié à Aine, son amour de jeunesse, il assure d'ailleurs un jour que sa "famille est la fondation de tout dans sa vie".

Il finit par séduire tout le monde, et lorsque la star d'Anfield Luis Suarez s'en va vers le Barça (lui aussi!) en 2014, c'est à lui que reviennent les clés de l'équipe. Quarante et un buts de Premier League plus tard, Coutinho a réussi son défi, et s'en promet un autre, d'un calibre encore plus large: remplacer au sein du Barça son compatriote Neymar, 25 ans lui aussi, et dans l'ombre duquel il a grandi.