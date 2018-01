Michel n'est plus l'entraîneur de Malaga

Malaga, 19e du Championnat d'Espagne et encore battu vendredi à Getafe, a annoncé samedi avoir congédié son entraîneur Jose Miguel Gonzalez, ancien coach de Marseille notamment, plus connu sous le surnom de Michel, en raison des mauvais résultats de sa formation.

"Depuis le début de la saison l'équipe n'a pas réussi à enchaîner une série de bons résultats qui la sortent de la zone de relégation et le club considère qu'un changement est nécessaire", a indiqué Malaga dans un communiqué.

Le club est à présent à la recherche d'un remplaçant à Michel. Ce dernier avait pris la tête de l'équipe andalouse en mars de l'année dernière pour remplacer l'uruguayen Marcelo Romero. Avec lui, Malaga avait terminé la saison dernière en milieu de classement.

Malaga a perdu 14 de ses 19 matches de Liga et est avant-dernier, à égalité de points (11 pts) avec Las Palmas, qu'il ne devance qu'à la différence de buts. Les deux équipes comptent quatre longueurs de retard sur Alavés, 18e, et cinq points de débours sur le Deportivo La Corogne, premier non relégable.