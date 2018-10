Barça - Real (5-1) - Varane, le cauchemar continue

C'est une semaine à vous coûter un Ballon d'Or. Alors qu'il faisait raisonnablement partie des discussions, sans toutefois faire partie des favoris, Raphaël Varane a vu sa cote dégringoler au terme de la pire semaine de sa carrière. Tout s'est déréglé au retour de la trêve internationale.

A l'image du Real Madrid, Raphaël Varane ne signait pas jusqu'ici une saison irréprochable mais disons honorable. Face à Levante samedi dernier (1-2), il a perdu pied dans les grandes largeurs. Responsable sur les deux buts, le défenseur français a d'abord mal jugé une trajectoire de balle avant de provoquer un penalty d'une grossière faute de main. Défaite, crise et Varane dans les cordes.

Deux jours plus tard, pour la réception du Viktoria Plzen en Ligue des champions, Lopetegui lui a préféré Nacho dans l'axe pour une petite victoire (2-1) mais une victoire tout de même.

Varane lesionado en Barcelona Real MadridGetty Images

A l'image de beaucoup de champions du monde

Pour le choc face à Barcelone, retour aux basiques. Varane dans l'axe, flanqué de Ramos : le duo d'incontournables pour sauver les fesses de Julen Lopetegui. Mais le champion du monde, héroïque en Russie, intouchable en juin et juillet, a replongé. Pour la deuxième fois en une semaine, il a concédé un penalty en déséquilibrant Luis Suarez, plus prompt que lui. Souvent en retard, l'ancien Lensois a vécu 45 minutes très désagréables et le deuxième but catalan a mis les Madrilènes dans une bien fâcheuse posture. Blessé, il a dû céder sa place à la pause.

Sans lui, le Real n'a pas montré un meilleur visage et a fini par couler (5-1). Sergio Ramos, lui aussi coupable d'une grossière erreur sur le quatrième but catalan, a bu la tasse et Varane n'est pas le seul et unique responsable du naufrage madrilène. Mais c'est une bien maigre consolation. A l'image de Benjamin Pavard, Samuel Umtiti ou Paul Pogba, le vice-capitaine de l'équipe de France a du mal à digérer son été.