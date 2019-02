Le Real a oublié de jouer et s'est fait punir par Gérone (1-2)

Cette fois, le Real Madrid a été sanctionné. Trop tranquilles ce dimanche midi, les Merengue se sont laissés surprendre à domicile par la modeste mais courageuse formation de Gérone lors de la 24e journée de Liga (1-2). Casemiro avait ouvert le score mais les Madrilènes se sont endormis en seconde période et Stuani (65e, s.p) puis Portu (75e) en ont profité. Le Real subit sa septième défaite de la saison en championnat et reste troisième du classement à deux longueurs de l'Atlético mais surtout neuf du leader barcelonais.

Colchoneros et Blaugrana n'avaient pas brillé mais avaient su gagner samedi, les Madrilènes sont également entrés doucement dans cette rencontre de milieu de journée et ont peiné à trouver leur avant-centre Karim Benzema qui disputait son 300e match de Liga. Auteur d'un doublé au match aller (victoire madrilène 1-4 en août) tout comme en quart de finale de Coupe du Roi sur la pelouse Gérone (1-3 après le 4-2 de l'aller), l'attaquant français n'a pas réussi à se mettre en évidence cette fois. Les joueurs de Solari ont toutefois pu compter sur le très en forme Casemiro pour ouvrir le score d'une belle tête décroisée sur un centre de Kroos (1-0, 25e). Déjà buteur la semaine dernière contre l'Atlético, le Brésilien en est désormais à 3 réalisations en championnat cette saison.

Ramos et la défense madrilène craquent

Dominateur au niveau de la possession de balle mais aussi plus dangereux offensivement face à une équipe catalane très prudente, le Real Madrid semblait filer vers un succès tranquille. Cette tendance a changé après la pause et surtout à l'heure de jeu après des occasions nettes mais non-converties par Marcelo (47e) et Benzema (52e). Le bouillant Lozano a d'abord obligé Courtois à s'employer pour repousser sa belle tête et Aleix Garcia a incroyablement manqué le cadre sur sa reprise (59e). Soudainement complètement dépassée, la défense madrilène a concédé un penalty pour une main flagrante de Ramos et Stuani a transformé la sanction avec sang-froid (1-1, 65e).

Vidéo - Sergio Ramos a eu doublement tort : il va être sanctionné et met le Real en danger 06:11

Déchaînés alors qu'ils restaient sur 6 défaites consécutives toutes compétitions confondues et pas moins de 13 matches sans le moindre succès, les Blanquivermells ont continué de profiter des espaces laissés par l'arrière-garde madrilène. Portu a ainsi trouvé le poteau gauche de Courtois (71e). L'attaquant espagnol s'est ensuite arraché pour placer une tête plongeante après une frappe enroulée de Lozano repoussée par Courtois, il a trouvé le chemin des filets et les visiteurs ont pris l'avantage (1-2, 75e). Malgré les percées de Vinicius dans le dernier quart d'heure, les Madrilènes qui n'ont fini le match à dix après l'expulsion de Ramos pour jeu dangereux (90e), n'ont pas réussi à égaliser. Monté dans la surface adverse sur un ultime corner, Courtois a placé une belle tête mais le ballon a fui le cadre et le Real subit un étonnant coup d'arrêt après sa nette embellie des dernières semaines.