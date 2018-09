Liga - Emmené par un grand Thomas Lemar, l'Atlético s'impose face à Getafe (0-2)

L’Atlético de Madrid peut remercier Thomas Lemar. Grâce à leur champion du monde français, les Colchoneros se sont imposés sur la pelouse de Getafe (0-2), samedi au Coliseum Alfonso Pérez, dans le cadre de la 5e journée du championnat. A l’origine du premier but et à la conclusion du second, l’ancien Monégasque a permis à son équipe de se donner un peu d’air au classement. Les hommes de Diego Simeone ont eux enregistré un deuxième succès cette saison en Liga, ce qui leur a permis de revenir provisoirement à deux points du Real Madrid à la 5e place.

L’Atlético pourrait bien avoir enfin lancé sa saison 2018-2019 en championnat. Auteurs d’un début d’exercice plus que poussif, les Colchoneros avaient à cœur d’enchaîner après leur entrée en matière parfaite en Ligue des champions cette semaine (1-2 à Monaco). Peu en verve depuis son arrivée en Espagne, Thomas Lemar a profité de sa titularisation dans le onze de départ pour se mettre en évidence.

Un premier but avec le maillot de l'Atlético pour Lemar

Servi par Antoine Griezmann à 30 mètres, l’ailier français a envoyé un véritable missile du gauche sur la barre transversale. Le ballon a ensuite rebondi sur David Soria, le gardien de Getafe, avant de rentrer dans le but. Menaçant, Getafe aurait pu rapidement égaliser si Lucas Hernandez n’avait pas contré la tentative de la tête d’Angel Rodriguez (29e). Mis à part ce coup de génie, l’Atlético a rendu une copie plutôt brouillonne et a regagné les vestiaires sans avoir cadré la moindre tentative.

Finalement le premier tir cadré des vice-champions d’Espagne en titre est intervenu… au moment du but du break. Au terme d’un incroyable mouvement collectif, Thomas Lemar, idéalement servi dans la surface de réparation, a trompé David Soria d’un tir du gauche entre les jambes et ainsi ouvert son compteur personnel (60e). Getafe n’a cessé de pousser durant toute la partie et rivalisé dans le jeu avec son adversaire, durant la majorité de la partie.

Jan Oblak a même dû s’employer devant une tentative du droit d’Angel Rodriguez (62e). De son côté, Diego Costa a continué sa disette et a manqué d’enfoncer le clou mais l’attaquant espagnol a buté sur David Soria (77e). Après deux matchs sans gagner en Liga, l’Atlético de Madrid semble bien avoir remis la machine en marche. Les Rojiblancos mettent même la pression sur le Real Madrid, une semaine avant le derby (samedi 29 septembre, 20h45). Un derby qui sent déjà le souffre.