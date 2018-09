Grâce à Asensio, le Real s'impose face à l'Espanyol (1-0) et prend la tête provisoirement

Le Real Madrid n'a pas manqué l'opportunité de prendre virtuellement la tête de la Liga en attendant le match du FC Barcelone. Après son entrée victorieuse en Ligue des Champions plus tôt cette semaine (3-0 face à la Roma), les Merengue ont renoué avec le succès en Liga en se contentant du strict minimum face à l'Espanyol (1-0). Sereins techniquement mais pas toujours très inspirés au moment de conclure, ils s'en sont remis au seul but de Marco Asensio et à l'intervention de la VAR pour oublier les deux points lâchés sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. Les Madrilènes sont toujours invaincus en championnat.

Il ne fallait visiblement pas en faire plus. Et, de toute évidence, le Real Madrid n'était pas disposé à en faire plus trois jours après la première joute européenne de la saison. Malgré un effectif remanié (Bale et Marcelo sur le banc), le club madrilène a mis le pied sur le ballon dès les premières secondes et ne l'a jamais vraiment lâché de la partie, sauf quand les Catalans ont jeté leurs dernières forces dans une bataille qui leur a trop longtemps échappée. Pourtant, il y avait la place face à des Merengue émoussés et qui se sont surtout appuyés sur le talent pour maintenir leur domination stérile.

Le Real a eu chaud

Dans cette rencontre qu'il a dominé dans la possession mais ne lui a paradoxalement jamais offert l'assurance d'une victoire facile, le Real a eu la bonne idée de trouver la faille juste avant la mi-temps. Après une tentative déviée de Luka Modric, Marco Asensio s'est retrouvé au bon endroit pour propulser le ballon au fond d'une frappe croisée et ouvrir son compteur cette saison en Liga. Une ouverture du score qui a nécessité l'intervention de la VAR pour invalider une position de hors-jeu. Il ne l'était pas, contrairement à Karim Benzema. Et le public a pu lâcher un ouf de soulagement (1-0, 41e).

En face, l'Espanyol a eu tort de ne pas y croire un peu plus. Car Pablo Piatti aurait très bien pu réaliser le hold-up après une entame fan (14e), Herman Pérez n'est pas passé loin de tromper la vigilance de Thibaut Courtois (35e) et le lob inspiré de Borja Iglesias méritait sans doute mieux que de taper la barre après une approximation de Sergio Ramos (65e). Au regard de ses situations chaudes concédées, on peut affirmer que la victoire du Real n'a tenu qu'à un fil. Le leader provisoire s'en contentera et met la pression sur le Barça.