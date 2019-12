"Combat nul", "Tsunami blanc" : la presse catalane déçue du Clasico, celle madrilène crie au vol

6235 jours. Voilà le temps qu'il faut remonter pour retrouver un Clasico qui accouche d'un triste 0-0. C'était alors un jour de novembre 2002, et des joueurs comme Roberto Carlos, Luis Figo, Riquelme ou encore Raùl étaient alors sur la pelouse. Depuis, il y avait toujours eu au moins un but dans les confrontations entre le Barça et le Real Madrid. Mais ça, c'était avant mercredi soir et un match assez terne entre la bande à Ernesto Valverde et celle de Zinedine Zidane.

Puisque l'attente était grande autour de la rencontre, la déception l'est encore plus du côté des médias espagnols. Et notamment ceux réputés proches du Barça. "Beaucoup de bruit mais pas peu de Clasico", titre par exemple le quotidien Sport. "Le duel n'a pas été à la hauteur des attentes", écrit également le média dans sa Une du jour. De son côté, Mundo Deportivo parle d'un "combat nul" entre les deux équipes.

"Le Real a été supérieur"

À Madrid, l'humeur est quelque peu différente. Plutôt dominateur, le Real a l'impression d'avoir laissé deux points en route plutôt que d'en avoir gagné un. "C'était un tsunami blanc", estime le quotidien madrilène AS, qui peste également contre l'arbitre du match. "Il n'a pas vu deux penalties nets sur Varane", peut-on lire en Une du média.

Vidéo - Zidane : "Nous méritions plus que Barcelone" 00:40

Pour Marca, même topo. Si le Real n'a pas terminé "son grand travail" en inscrivant un but, la photo de la semelle de Clément Lenglet sur Raphaël Varane occupe l'intégralité de la première page. Le quotidien rappelle également l'autre situation litigieuse de la rencontre, où Ivan Rakitic tire assez clairement le maillot de l'international français. Ainsi, Marca se demande où était bien passé la VAR...

"Nous ne comprenons pas pourquoi elle n’a pas été utilisée. C’est déconcertant pour nous", lâchait quant à lui Emilio Butragueño après la rencontre. Le directeur des relations institutionnelles du Real Madrid a trouvé de l'écho dans la presse ce jeudi...