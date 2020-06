LIGA - Pour son retour à la compétition, le Valence CF a été tenu en échec sur sa pelouse de Mestalla par Levante (1-1), vendredi soir, lors de la 28e journée. Une mauvaise affaire en vue de la qualification en Ligue des champions. De son côté, Getafe s'est incliné sur la pelouse de Grenade (2-1) en début de soirée.

Le derby valencien à huis clos entre le Valence CF et Levante, troisième match de reprise de Liga après plus de trois mois de pause forcée par la pandémie, n'a pas trouvé de vainqueur ce vendredi (1-1). Dans la foulée du derby de Séville jeudi et avant l'entrée en lice de Barcelone à Majorque samedi et du Real Madrid contre Eibar dimanche, le Valence CF a ouvert le score par Rodrigo en fin de match (88e).

Réduit à dix après l'expulsion de Roger Marti (74e), Levante a égalisé dans le temps additionnel par Gonzalo Melero sur pénalty (90e+6). C'est Mouctar Diakhaby, qui avait offert deux penaltys lors du 8e retour de Ligue des champions entre le VCF et l'Atalanta Bergame en mars dernier, qui a été sanctionné par le VAR après avoir ceinturé Ruben Vezo dans la surface de réparation sur un coup franc.

Ligue des champions Le "match zéro" du coronavirus : comment Atalanta - Valence est devenu une "bombe biologique" 24/03/2020 À 15:40

Getafe surpris à Grenade

Cette fin de match mal gérée a coûté deux points très importants à Valence, 7e du classement avec 43 points. Volontaire, mais une nouvelle fois très imprécis devant le but adverse, le club espagnol a gardé toutes ses carences malgré la longue pause confinement.

En début de soirée, Getafe, également prétendant à une place en Ligue des champions, s'est incliné sur la pelouse de Grenade (2-1). Cinquièmes avec 46 points, les Madrilènes vont être dépendants des résultats de la Real Sociedad et de l'Atlético, également en lice pour la C1.

Ligue des champions Un quadruplé, une prestation de haute volée : la "Mamie" Ilicic a brillé 10/03/2020 À 23:12