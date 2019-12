Le FC Barcelone ne s'en fait pas. Les hommes d'Ernesto Valverde n'ont eu besoin que d'une mi-temps pour s'imposer face à Majorque au Camp Nou (5-2) et répondre à la victoire du Real Madrid survenue quelques heures plus tôt (2-0 face à l'Espanyol). Ultra dominateurs, les Catalans ont fait le spectacle et ont pu compter sur un immense Lionel Messi. Auteur d'un triplé, l'Argentin a rappelé pourquoi il avait obtenu son sixième Ballon d'Or en début de semaine. Antoine Griezmann, discret, s'est quand même signalé en ouvrant le score.

Au Camp Nou, le Barça va bien. Merci pour lui. Face à Majorque, les Blaugrana n'ont rencontré aucune difficulté particulière. Il faut dire qu'ils ont vite mis la main sur le match, enchaînant les assauts bien construits et se montrant mordants à la récupération comme à leur plus belle époque. Paradoxalement, c'est avec du jeu direct qu'ils ont allumé la mèche : sur un dégagement rapide, Marc-André Ter Stegen a servi Antoine Griezmann, qui a marqué en piquant son ballon (1-0, 7e).

Le Barça en toute tranquillité

Le FC Barcelone s'est rendu le match facile avec ce but rapide. Et, derrière, ce fut un festival de beaux gestes, que ce soit les deux frappes magistrales du gauche de Lionel Messi, pas suffisamment attaqué par la défense (17e, 41e), ou la réalisation d'une talonnade puissante signée Luis Suarez (4-1, 43e). Les deux compères d'attaque se sont encore retrouvés pour le triplé de Messi, auteur d'un tir en première intention sur une remise de l'Uruguayen (5-2, 83e). Majorque est quand même parvenu à sauver l'honneur grâce à un doublé d'Ante Budimir, avec une frappe astucieuse (1-1, 35e) puis avec une tête sur un centre qui a surpris la défense (4-1, 64e). Pas suffisant, néanmoins, pour inquiéter des Catalans sur un nuage.

Non content de s'être (et d'avoir) régalé, le FC Barcelone signe un troisième succès de rang en Liga. Il lui permet de continuer sa course à distance avec le Real Madrid, à une dizaine de jours d'un Clasico qui s'annonce plus bouillant que jamais. En attendant, il y aura un autre choc à jouer sur la pelouse de l'Inter Milan, pour la dernière journée de la phase de groupes de Ligue des Champions. A l'extérieur, c'est une autre histoire.