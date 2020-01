Après sept mois en dehors des terrains, Hatem Ben Arfa a enfin retrouvé un club. Le natif de Clamart va porter les couleurs de Valladolid jusqu'à mai prochain. Après la Ligue 1 et la Premier League (ndlr : Newcastle et Hull City), le milieu de terrain international français (15 sélections, 2 buts) va découvrir la Liga. Chez l'actuel seizième du championnat espagnol, l'ancien Lyonnais va croiser la route de Ronaldo, le double-champion du monde brésilien qui est actuellement propriétaire et président de Valladolid. Un club dont Hatem Ben Arfa devra aider à assurer son maintien en Liga.

Le championnat espagnol est connu pour favoriser les joueurs techniques. Un style de jeu qui devrait totalement convenir au profil d'Hatem Ben Arfa. Mais dans quelle condition physique est-il actuellement ? La réponse à cette question centrale donnera probablement un aperçu du classement final de Valladolid en fin de saison. Certes, l'ancien joueur du PSG ne manque pas de qualités pour aider le club de Castille-et-Leon à se maintenir, mais il n'a plus foulé les terrains depuis le 12 mai dernier (ndlr : Rennes-Guingamp 1-1, 36e journée de L1 de la saison 2018-2019). Pendant sept mois, Hatem Ben Arfa s'est entretenu physiquement mais seule la vérité du terrain compte.

Son nom avait circulé l'été dernier du côté du Genoa, dans le Golfe mais aussi du Havre où Paul Le Guen souhaitait le relancer, quinze ans après l'avoir lancé en Ligue 1 sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais. Finalement aucun club n'a réussi à s'entendre contractuellement avec le joueur qui fêtera ses 33 ans le 7 mars prochain. Lyon s'était également renseigné cet hiver à la suite de la grave blessure à un genou de Jeff Reine-Adelaïde. Finalement, Hatem Ben Arfa s'est envolé à Valladolid, où il participera à son premier entraînement ce mercredi.