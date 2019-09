Benzema remet le Real sur les rails

Marquée par deux déplacements périlleux, cette semaine devait permettre de savoir ce que le Real Madrid avait dans le ventre. A l’arrivée, le bilan est contrasté. Car quatre jours après avoir été corrigés au Parc des Princes (3-0), les Madrilènes ont eu un sursaut d’orgueil et se sont imposés sur la pelouse du FC Séville ce dimanche soir (0-1) grâce à un but de Karim Benzema. Un succès qui permet à la Casa Blanca de s’installer à la deuxième place du classement avec le même nombre de points que le leader, l’Athletic Bilbao.

Zinédine Zidane n’a pas voulu modifier ses plans. A un changement près (Sergio Ramos à la place d’Eder Militao), le technicien français a décidé d’aligner un onze de départ identique à celui présent lors de la débâcle parisienne. Et même sans être flamboyants, ses protégés ont fait meilleure impression qu’au Parc des Princes. A Séville, Ce sont eux qui, au cours d’une première période disputée sur un tempo soutenu, se sont procuré les meilleures occasions. Mais ni Eden Hazard (35e), ni Dani Carvajal (38e) n’ont réussi à tromper la vigilance d’un Tomas Vaclik impeccable.

Benzema offre du répit à Zidane

La physionomie a été peu ou prou la même après la pause. A l’image de Lucas Ocampos, les Nervionenses ont été agressifs, généreux dans l’effort mais globalement trop brouillons à l’approche de la zone de vérité. Les Merengues ont quant à eux fait preuve d’une efficacité clinique, en convertissant leur seule véritable opportunité du second acte. Comme une évidence, le salut est venu de Karim Benzema, qui a ajusté une tête imparable sur un centre millimétré de Carvajal (0-1, 64e).

Fermement décidés à ne pas concéder leur première défaite de la saison, les Andalous ont alors jeté toutes leurs forces dans la bataille. En vain. Même si tout n’a pas été parfait, les coéquipiers de Casemiro ont livré une prestation cohérente du début à la fin et n’ont pas volé leur victoire. Les automatismes entre Benzema et Hazard doivent encore être peaufinés, James Rodriguez doit davantage s’affirmer. En attendant, le Real est deuxième de Liga à l’issue de cette 5e journée. Et Zidane peut souffler.