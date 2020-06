Arturo Vidal et Antoine Griezmann lors de FC Barcelone - Majorque en Liga le 13 juin 2020

LIGA - Le FC Barcelone a repris avec autorité le championnat en étrillant Majorque (4-0), samedi. Une victoire qui offre au leader cinq points d'avance sur le Real Madrid.

Le FC Barcelone n'a rien perdu de sa superbe. Ce samedi soir, dans le cadre de la 28e journée de Liga, le club catalan s'est tranquillement défait de Majorque (4-0). Pour leur reprise, au Visit Mallorca Estadi, les hommes de Quique Setien ont rapidement pris les devants, grâce à Arturo Vidal (2e), avant d'enfoncer le clou par l'intermédiaire de Martin Braithwaite (37e), Jordi Alba (79e) et Lionel Messi (90e+3). Au classement, le Barça conforte sa place de leader et compte même provisoirement cinq longueurs d'avance sur le Real Madrid, qui reçoit Eibar ce dimanche (19h30). De son côté, Majorque reste 18e et premier relégable.

Les Blaugrana n'ont pas semblé être trop perturbés par cette interruption de la Liga. La preuve avec ce début de rencontre parfait. Idéalement trouvé par Jordi Alba, Arturo Vidal, au point de penalty, a alors catapulté le ballon au fond du but (2e, 1-0), pour sa septième réalisation en championnat cette saison.

Luis Suarez a effectué son grand retour

Ensuite, c'est Martin Braithwaite, titularisé d'entrée, qui a ouvert son compteur avec le Barça, après une déviation de la tête de Lionel Messi (37e, 2-0), avant de manquer le doublé (59e). En fin de match, le prodige argentin, particulièrement en forme, a ensuite parfaitement su trouver Jordi Alba, qui ne s'est pas fait prier pour tromper Manolo Reina (79e, 3-0). "La Pulga" a également participé à la fête (90e+3, 4-0), devenant ainsi le seul joueur à avoir marqué plus de 20 buts dans douze saisons consécutives de Liga.

Déjà à l'abri à la pause, après avoir fait le break, le champion d'Espagne en titre a pu tranquillement gérer son effort, en faisant même entrer Luis Suarez (57e), pour son grand retour à la compétition, après cinq mois d'absence. En première période, le promu Majorque, alors mené 1-0, a joué crânement sa chance. Mais Takefusa Kubo a buté à chaque fois sur Marc-André ter Stegen, qui est finalement parvenu à garder sa cage inviolée (22e, 28e, 32e).

Alors que le championnat d'Espagne reprend ainsi tout juste ses droits, le FC Barcelone met déjà la pression sur son dauphin et grand rival, le Real Madrid. En effet, les Merengue savent déjà qu'ils resteront deuxièmes, peu importe le dénouement de leur propre rencontre.

