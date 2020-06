LIGA - Dimanche, le Real Madrid s’est imposé sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone, prenant ainsi deux points d’avance sur le Barça dans la course au titre. Un succès que les Madrilènes doivent en partie à Karim Benzema, auteur d’un match complet et d’une sublime passe décisive avant la pause. Depuis la reprise de la Liga, le Français est indiscutablement l’homme providentiel des Merengue.

"Benzema ferme un peu des bouches." Ces mots sont signés Zinedine Zidane, il y a un peu plus d’une semaine, après le magnifique but signé par l’ancien Lyonnais face à Valence. Et plus les semaines passent, plus les prestations du numéro 9 devraient mettre d’accord les observateurs du club madrilène. Dimanche, sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone, le Français a encore régalé.

Alors que les Madrilènes ont buté sur Diego Lopez pendant l’intégralité de la première mi-temps, le numéro 9 a débloqué la situation juste avant la pause. Servi par Sergio Ramos, il a d’abord contrôlé le ballon de la poitrine avec beaucoup d’aisance avant d’offrir à Casemiro une passe décisive délicieuse. D’une talonnade millimétrée, qui rappelle celle de Guti pour Benzema lui-même en 2010 face à La Corogne, l’ancien Gone a trouvé le Brésilien dans la surface, qui n’avait plus qu’à pousser la balle au fond des filets. "Pour moi, c’est ça le football. Je savais qu’il allait arriver derrière moi, je le sentais et je lui ai donné le ballon" a commenté l’attaquant à propos de son geste après la rencontre.

Depuis que la Liga a repris ses droits, Karim Benzema est dans une forme étincelante. Buteur à deux reprises, contre Valence et la Real Sociedad, le Français est aussi systématiquement très précieux dans le jeu et l’animation offensive madrilène. Dimanche, alors que le match n’était pas encore plié, Zinedine Zidane a préféré faire sortir Hazard et Isco plutôt que le Français. Peut-être que c’est parce que sa profondeur de banc ne lui permettait pas de faire souffler "KB9". Mais c’est aussi parce qu’il est l’homme providentiel du Real de Zidane.

Depuis la reprise, il répond toujours présent

Si les Merengue ont doublé leur rival historique dans cette haletante course au titre, c’est en grande partie grâce à leur numéro 9. Dimanche, le Real Madrid était dans l’obligation de prendre les trois points pour profiter du faux pas du Barça face au Celta Vigo la veille. Et quand les hommes de Zidane ont eu besoin de Benzema, ce dernier a répondu présent. "Je n’ai pas marqué mais j’ai donné une passe décisive et c’est une satisfaction pour moi. C’était un match très important pour nous", a expliqué l’attaquant au micro de la télévision espagnole après la victoire.

Il reste six journées pour départager le Real Madrid et le Barça dans la course au titre. Pour l’heure, les Merengue sont en tête, avec deux points d’avance sur leur rival catalan. Parfois brouillons, notamment contre Eibar et l’Espanyol, les Madrilènes ont toujours pu compter sur Benzema pour débloquer la situation et tirer l’effectif vers le haut. Et si les hommes de "Zizou" vont au bout, ils pourront longuement remercier leur numéro 9, qui s’inscrit toujours un peu plus dans la légende du Real.

