Encore un problème physique pour Samuel Umtiti. Le défenseur du FC Barcelone, qui avait subi une contusion à un pied avec l'équipe de France, souffre en fait d'une fissure d'un métatarse et sera indisponible "5 à 6 semaines", a annoncé vendredi le club catalan. "En examinant l'avancée de la récupération du pied droit du joueur français, avec de nouveaux examens, il a été détecté une fissure du deuxième métatarse. Le temps d'absence estimé est d'environ 5 à 6 semaines", a écrit le Barça dans un communiqué.

Antoine Griezmann, Ousmane Dembele et Samuel UmtitiGetty Images

C'est un nouveau coup dur pour le champion du monde 2018, qui n'a cessé de voir sa carrière perturbée par les blessures ces derniers mois. Il y a un an presque jour pour jour, la saison du défenseur central s'était stoppée nette après une blessure au genou gauche, qu'il n'avait pas souhaité opérer. Il avait ensuite rechuté après un premier retour fin novembre 2018, pour ne finalement reprendre le chemin de la compétition que début 2019.

Pas d'équipe de France en octobre non plus

Du coup, l'ancien Lyonnais (25 ans) a perdu sa place de titulaire au Barça puis en Bleu, doublé à chaque fois par son partenaire en club Clément Lenglet. Rappelé début septembre en sélection à l'approche de l'Euro 2020 l'été prochain, Umtiti a en outre été contraint de quitter le rassemblement de l'équipe de France sans jouer en qualifications contre l'Albanie (4-1), ni contre l'Andorre (3-0).

Vidéo - Deschamps : "Umtiti ? On n'oublie pas mais l'équipe de France va vers l'avant" 01:49

Vu sa durée d'absence, le défenseur aux 31 sélections devrait encore manquer à l'appel lors du prochain rassemblement des Bleus mi-octobre, contre l'Islande et la Turquie. Avec Barcelone, il ratera notamment les matches de Ligue des champions contre Dortmund mardi prochain et l'Inter Milan le 2 octobre. Et il faudra voir s'il est rétabli à temps pour défier le Slavia Prague lors de la 3e journée de la C1, ou pour le clasico face au Real Madrid le week-end du 26 octobre...