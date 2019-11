Alvaro Morata est en grande forme. Avec un but et une passe décisive, l'attaquant de 27 ans aux 31 sélections a guidé les siens vers la victoire (3-1) face à l'Espanyol Barcelone, dimanche au Wanda Metropolitano, pour le compte de la 13e journée de Liga. Alors que l'Atlético a beaucoup souffert des contre-attaques de l'Espanyol en première période, l'avant-centre a permis aux Madrilènes de se procurer des occasions, comme avec ce lob manqué de peu (15e).

Cela a été insuffisant dans un premier temps, puisque c'est d'abord Sergi Darder qui a ouvert le score pour l'Espanyol (1-0, 38e), d'un ballon propulsé dans le petit filet de Jan Oblak. Mais Morata a maintenu les siens dans le match, en envoyant une offrande sur la tête de Correa (45e+3), puis en donnant l'avantage aux siens (2-1, 57e) pour son 6e but en 6 matches avec l'Atlético. Une performance qui lui permet de renouer avec l'équipe d'Espagne. Absent des quatre derniers matches de la Roja (blessé en septembre, écarté par choix en octobre), l'international a été rappelé avec la Roja vendredi pour affronter Malte et la Roumanie, le 15 et le 18 novembre, en qualifications pour l'Euro 2020.

Dans les arrêts de jeu (90e+2), le capitaine Koke, esseulé au point de pénalty, a triplé la mise pour l'Atlético. Les Madrilènes, qui sortaient d'une série de deux matches nuls (1-1 à Alaves et au Séville FC) et une défaite (mercredi à Leverkusen en Ligue des champions, 2-1), aurait eu beaucoup de mal à maîtriser son sujet. Les "Colchoneros" se replacent en 3e position de la Liga, à un point derrière le Barça et le Real Madrid, avant le bouillant derby andalou Bétis Séville - Séville FC ce dimanche soir à 21h00.