Que l'on s'appelle Nabil Fekir ou pas, il n'est pas évident de faire parler de soi quand on évolue dans les rangs du 14e de Liga ! Le champion du monde vit ainsi cette première saison loin de son Lyon natal et dans un relatif anonymat en France. Du côté de l'Hexagone, ses performances ne sont plus autant scrutées. Forcément. Quand on passe de l'OL à un club qui ne fait pas partie du gotha européen ou même espagnol, ce n'est pas illogique. Et pourtant, ce n'est pas inintéressant.

Evidemment, Nabil Fekir fait forcément les frais de la saison ratée du Betis Séville, qui se cherche désespérément avec son nouveau coach, Rubi. Loin des attentes fixées en début de saison et incapable de trouver la bonne formule, l'autre club de Séville végète dans la deuxième partie du classement. Sa série noire marquée par une seule victoire sur ses 10 derniers matches n'aide pas vraiment à s'emballer pour tel ou tel joueur. Pourtant, l'international français, absent lors du dernier succès sévillan pour une suspension, ne démérite pas, loin de là. "Il est très apprécié des spécialistes et des supporters. C'est un joueur techniquement très bon, qui ne fuit jamais ses responsabilités et a su sauver ses coéquipiers lors de matches qui semblaient perdus", nous raconte Oscar Murrilo, journaliste au quotidien local Estadio Deportivo.

Nabil Fekir (Betis)Getty Images

" Les chiffres ne reflètent pas tout ce que l'on voit "

Avec sept buts et cinq passes décisives, ses statistiques sont ainsi là pour illustrer son impact. Et si le Bétis Séville n'y arrive plus et ne cesse de s'enfoncer, l'ancien Lyonnais, qui est le joueur de Liga à subir le plus de fautes et a déjà obtenu six penalties cette saison, connaît une période faste sur le plan personnel en ayant été décisif lors de ses quatre dernières sorties, avec trois buts et deux assists. Cependant, les statistiques peuvent parfois être flatteuses. Car tout n'est pas rose non plus. "C'est un joueur décisif, il n'y a pas de doutes. Mais les chiffres ne reflètent pas tout ce que l'on voit même si ce n'est pas anodin d'avoir marqué sept buts et obtenu autant de penalties en ayant manqué cinq matches", reconnaît encore Murrilo.

Aligné sur un côté depuis quelques mois pour laisser Sergio Canales au cœur du jeu, Nabil Fekir manque en fait surtout de régularité. "Il a été recruté pour prendre la relève de Lo Celso dans le rôle de joueur clef. Mais ils ne sont pas similaires. Lo Celso, qui profitait du style de jeu de l'entraîneur précédent, Quique Setién, était plus présent dans le jeu. Il était en contact permanent avec le ballon. Dans un même match, Fekir peut lui être très impliqué. Et à d'autres moments, il sort du match. Et certains l'ont accusé de se motiver uniquement contre le Real, le FC Barcelone ou les autres grands rivaux", nous explique encore Oscar Murrilo.

" Il est irrégulier et inconstant "

Si Rubi l'aligne dès qu'il est disponible et lui laisse beaucoup de liberté sur le terrain, certains remarquent aussi que le Betis a obtenu de meilleurs résultats quand il n'était pas là. Ces critiques soulignent que sa présence a tendance à déséquilibrer sa formation. Le bilan sévillan sans lui peut d'ailleurs difficilement leur donner tort (5 victoires, 1 nul et 1 défaite toutes compétitions confondues).

Sa créativité et sa capacité à faire des différences restent cependant cruciales aux yeux de son entraîneur. "C'est le style de joueur qui est indiscutable quand il est bien, a glissé dans Marca Rubi mi-février. Je n'ai pas de doutes que nous avons réalisé de bonnes prestations sans lui. Mais c'est un joueur différent. Le plus compliqué reste de trouver de la régularité". "Il est irrégulier et inconstant, mais capable de fulgurances lumineuses", enchaîne Oscar Murrilo.

Nabil FékirGetty Images

Fekir : ''Nous n'avons pas encore vu le meilleur Nabil''

Depuis plusieurs semaines, Fekir est d’ailleurs plus efficace de ce côté-là. Mais il n'arrive pas encore à emmener le Betis dans son sillage. Loin de se cacher comme à son habitude, le Français ne compte de toute manière pas s'arrêter là. "Je suis en mesure de faire beaucoup mieux, a-t-il reconnu dans As fin février. Au début, j'ai subi le changement de club et des petits pépins physiques. Mais j'ai eu des bons moments et j'espère en avoir encore de meilleurs. Nous n'avons pas encore vu le meilleur Nabil''.

Ces performances, certes irrégulières, semblent cependant déjà suffisantes pour attirer les courtisans. D'après Estadio Deportivo, l'ancien Gone, qui dispose d’une clause libératoire élevée (90 millions d’euros), a en effet reçu trois offres cet hiver. Dont l'une d'un club qui lutte pour le titre dans son championnat. De quoi faire réfléchir. Mais heureux dans son nouvel environnement, Fekir a repoussé le tout. Une fin de saison canon pourrait en attirer d'autres cet été. Histoire de refaire parler de lui dans l’Hexagone plus régulièrement ?