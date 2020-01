Voilà une sortie médiatique qui ne devrait pas plaire aux supporters parisiens. Au micro de la Cadena Ser, Unai Emery s'est exprimé sur l'avenir de son ancien joueur Neymar. Et le Basque, sans club depuis son limogeage d'Arsenal le 29 novembre dernier, pense que le Brésilien devrait quitter le PSG. "On dit beaucoup qu'il va revenir à Barcelone. Moi, j'ai participé à sa venue au PSG (...) Maintenant que je suis de retour en Espagne, je crois que Neymar doit revenir ici".

Sur le banc parisien pendant deux saisons (2016/2017 puis 2017/2018), Unai Emery justifie son propos en affirmant que les meilleurs clubs sont en Espagne. "Il a 27 ans et toutes les qualités pour être le meilleur joueur du monde. Les meilleurs joueurs doivent être ici (ndlr : en Espagne)". En plus d'évoquer l'avenir de Neymar, Emery a glissé quelques mots sur Edinson Cavani et les rumeurs l'envoyant à l'Atlético : "Il est passionné, comme ce club, et ce serait un transfert magnifique".