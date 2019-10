La rencontre entre le Pays de Galles et la Bulgarie (1-1) dimanche dernier a coûté cher au Real Madrid. Outre Luka Modric, Gareth Bale en est lui aussi ressorri diminué physiquement. Les deux joueurs seront ainsi indisponibles pour le déplacement du club merengue samedi à Majorque en championnat. Selon le sélectionneur gallois Ryan Giggs, Bale a souffert de crampes à un mollet mais il ne s'est pas entraîné de la semaine avec le Real.

Concernant Modric, le club madrilène a précisé vendredi qu'il récupérait d'une forte contusion à la cuisse droite. "Modric n'est pas prêt pour demain", a déclaré Zidane en conférence de presse à propos du déplacement aux Baléares. "Gareth Bale ne sera pas avec nous (non plus), ni Toni Kroos ni Lucas Vazquez". Kroos s'est blessé à un pied en championnat contre Grenade avant la pause internationale, et Vasquez souffre d'un mollet. Le Real Madrid est en tête de la Liga avec deux points d'avance sur le FC Barcelone, et reste la seule équipe toujours invaincue après huit journées.