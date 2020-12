Les journées se suivent et se ressemblent pour le Real Madrid. Sans briller pendant 90 minutes, les hommes de Zinédine Zidane ont empoché une cinquième victoire de suite en Liga, après avoir disposé de Grenade à domicile (2-0). Il a fallu attendre la seconde période pour voir les Merengue, longtemps sans idée, faire la différence grâce à Casemiro. Dans les dernières secondes, Karim Benzema a validé ce succès qui permet au Real de revenir à hauteur de l'Atlético Madrid au classement, toujours avec deux matches en plus.

Au retour des vestiaires, le Real Madrid n'a eu besoin que d'une accélération. Tandis qu'il a touché le poteau avec une reprise du talon sublime, Marco Asensio, entré en jeu après la blessure de Rodrygo, a enfilé son costume de passeur décisif pour Casemiro, buteur d'une tête piquée et puissante (1-0, 57e). On attendait alors la réaction de Grenade, équipe habituellement accrocheuse. Mais elle n'a jamais eu lieu, malgré les quelques errements défensifs adverses. Les Madrilènes se sont donc contentés de gérer en prenant le contrôle du ballon jusqu'à la belle frappe de Karim Benzema, plus discret qu'à l'accoutumée (2-0, 90e+3).