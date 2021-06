Football

Carlo Ancelotti succède à Zinedine Zidane au Real Madrid - Est-il "has been" ?

TOUR D'EUROPE - Revoilà Carlo Ancelotti. Alors que son passage à Everton semblait démontrer qu'il n'avait plus tout à fait le même statut, l'Italien va vivre une deuxième aventure au Real Madrid. Mais le coach de la Decima est-il encore l'homme de la situation ? Dans le focus de la semaine Ric George, consultant et suiveur d'Everton, nous en dit plus sur son évolution.

00:02:33, il y a une heure