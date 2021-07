Football

Du podium du Ballon d'Or à laissé-pour-compte au Barça : Comment Griezmann en est-il arrivé là ?

LIGA - Antoine Griezmann n'a pas eu une saison facile. En rôle de complément au Barça à un leadership qui s'effrite en équipe de France, l'attaquant français voit son aura s'estomper de plus en plus. Après un Euro raté pour le Catalan, Martin Mosnier et Maxime Dupuis se demandent ce que le Français, au sommet de son art en 2018, a fait pour en arriver là.

00:10:49, il y a 39 minutes