Entre travaux et pandémie, mercato particulier pour le Real et le Barça

Puis en début de seconde période, l’Espagnol de 24 ans s’est mué en buteur, sur un caviar de Vazquez, lui-même parfaitement lancé au but par Casemiro après une récupération de Modric au milieu de terrain (2-0, 53e). Ce but a été la première réalisation de la saison pour Asensio, récompensé de sa bonne partie. Très actif sur son côté, et impliqué défensivement, l'ancien de l'Espanyol est sur le chemin du retour un an et demi après sa grave blessure au genou. Les Galiciens, eux, n’ont jamais vraiment fait passer de frisson dans la défense adverse.