Enorme surprise à Madrid. Leader à défaut de bien jouer depuis le début de la saison, le Real a chuté à domicile (0-1) face au promu Cadiz, samedi, et voit son adversaire du jour recoller à sa hauteur en tête de la Liga. Incapables de se montrer dangereux, nerveux, les joueurs de Zinedine Zidane n’ont jamais réussi à se libérer et à mettre en difficulté une solide équipe andalouse. Très sereins et récompensés pour leur volonté de produire du jeu, Cadiz poursuit son sans-faute à l’extérieur cette saison, avec un troisième succès en autant de matchs.