VIDEO - Stream Team - Le Barça doit faire le deuil du Griezmann des Bleus ou de l'Atlético mais…

FC STREAM TEAM – Pour nos journalistes Martin Mosnier et Cyril Morin, Antoine Griezmann ne peut pas retrouver la même réussite au Barça qu'en Bleu et à l'Atlético du fait de la construction de l'effectif catalan. Mais le match face à la Juventus lui donne une vraie raison d'espérer. Le FC Stream Team est à retrouver tous les vendredis en podcast. (Réalisation : M. Mosnier, C. Morin et FX Rallet)

00:06:43, 0 vue, il y a une heure