A chaque semaine sa campagne médiatique. D’abord pour pousser la candidature de Karim Benzema pour le Ballon d’Or . Puis pour réclamer le prix Puskas pour Vinicius. Ce samedi, c’est encore le Brésilien qui était sur toutes les lèvres madrilènes, désireuses de défendre une injustice à leurs yeux : le choix de Tite de laisser le feu-follet à l’écart de sa liste pour défier la Colombie et l’Argentine lors des éliminatoires pour le Mondial 2022.

Monsieur Tite, vous avez le futur Pelé et vous le laissez à la maison, explique-t-il, avant d’y voir un vrai avantage. On vous remercie pour ça car la conséquence c’est qu’il s’entraîne avec Madrid, il se préserve pour le Real". Editorialiste de AS, connu pour ses interventions dans le Chiringuito, c’est Tomas Roncero, dans son style si particulier, qui a décidé de s’en prendre au sélectionneur brésilien dans sa vidéo débrief . ", explique-t-il, avant d’y voir un vrai avantage.".

Ancelotti : "Je ne suis pas un magicien, je l’ai juste fait jouer"

Interrogé sur une telle révolution, Carlo Ancelotti a feint de ne pas être à l’origine de celle-ci. "Je n'ai rien fait de particulier, a expliqué l’Italien en conférence de presse. Juste, je l'ai fait jouer, je lui ai donné la confiance qu'il mérite. Parce qu'il joue très bien, il marque beaucoup de buts. Je ne suis pas un magicien, j'ai essayé de le gérer du mieux possible. Maintenant, il a de la confiance, tout ce qu'il fait, il le réussit... Il s'habitue peu à peu à jouer un peu plus dans l'axe, il a les qualités et la vitesse pour le faire. Parce que ce n'est pas la même chose de jouer les un contre un sur l'aile, et de le faire dans l'axe ou dans la surface."

Héros du jour, Vinicius est resté fidèle à ses prises de paroles récentes sur le sujet, soulignant que ses efforts entrepris se voyaient enfin : "C’est le travail que je fais depuis mon arrivée à Madrid qui paye". Des efforts qu’ils devraient encore accentuer à Valdebebas pendant que Philippe Coutinho, Antony (Ajax) ou Raphinha (Leeds) iront aider la sélection brésilienne.

Un choix qui a fait sourire Ancelotti. Interrogé sur l’absence de son arme fatale dans la liste brésilienne, il a usé de toute son ironie pour commenter la situation : "Ce choix, c’est celui d’un ami. D’un très bon ami", a-t-il lâché après coup.

