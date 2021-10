Thomas Lemar avait déjà été l'un des plus en vue dans ce début de match entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone. Mais à la 23e, l'international français a été récompensé de ses efforts de la plus belle des manières. Après un contrôle orienté superbe de João Félix pour se débarrasser de son vis-à-vis sur le côté, la défense du Barça a été complétement dépassée.

Fort de ces quelques mètres de tranquillité suite à son geste sublime, le Portugais a pu trouver Luis Suarez. Et en pivot, l'ancien du Barça a lancé Thomas Lemar en une touche. L'ancien Monégasque a alors ajusté Marc-André ter Stegen avec son pied gauche. Une action magnifique. Grâce à une belle justesse technique de bout en bout.

Lemar, qui est revenu de blessure cette semaine contre l'AC Milan après avoir manqué les trois derniers matches de championnat, marque ainsi son deuxième but de la saison en Liga. Et confirme qu'il est essentiel à l'Atlético alors que Didier Deschamps s'est en revanche passé de ses services pour le Final Four de la Ligue des Nations.

