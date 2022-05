Karim Benzema a encore ajouté une ligne à son histoire légendaire avec le Real Madrid. Et non des moindres. L'attaquant français est désormais le deuxième buteur de l'histoire du club madrilène à égalité avec Raul. Il a rejoint l'emblématique Espagnol en inscrivant son 323e but avec le Real mercredi soir face à Levante. Il n'y a plus qu'un homme devant Benzema désormais : l'inévitable Cristiano Ronaldo et ses 450 buts sous les couleurs merengue.

L'histoire se souviendra que Benzema a rejoint Raul sur un but de la tête. L'ancien Lyonnais a fait parler tout son instinct de buteur avec une appel qui a surpris le défenseur avant de claquer une tête victorieuse sur un centre impeccable de Vinicius, à la 19e minute de jeu. Il s'agissait du deuxième but du Real. Six minutes plus tôt, un autre Français s'était illustré puisque Ferland Mendy avait ouvert la marque pour la formation de Carlo Ancelotti.

