Après avoir illuminé le huitième de finale retour de Ligue des champions face au PSG, Karim Benzema aurait sans doute beaucoup aimé faire de même avec le Clasico face au Barça en Liga ce dimanche soir (21h00). Las, absent de l'ultime entraînement des hommes de Carlo Ancelotti ce samedi midi, le Français devait être forfait, non seulement pour ce match mais aussi pour le rassemblement de l'équipe de France. Benzema souffrirait toujours de son mollet gauche touché face à Majorque.

Si Karim Benzema a été au bout de la victoire du Real sur Majorque lundi dernier (0-3), match dans lequel il a inscrit deux buts et délivré une passe décisive (22 et 11 en Liga), il a souffert dans les dernières minutes du mollet gauche. Mais puisque Carlo Ancelotti avait fait tous ses changements, il est resté sur la pelouse. On ne sait pas s'il a aggravé sa blessure mais une chose est sûre, selon les médias espagnols, "KB9" ne devrait pas mener l'attaque du Real Madrid, large leader de Liga, dimanche soir face au Barça dans le Clasico au Santiago-Bernabeu.

Pire pour l'international français (94 sélections, 36 buts), il devrait aussi sans doute devoir tirer un trait sur le rassemblement de l'équipe de France qui doit affronter la Côte d'Ivoire à Marseille le 25 mars à Marseille et l'Afrique du Sud le 29 à Lille. Revenu en sélection juste avant l'Euro après en avoir été tenu à l'écart pendant cinq ans, Benzema a disputé toutes les rencontres depuis son retour. En 13 matches, il a marqué 9 buts et délivré deux passes décisives. Surtout, il avait noué une relation technique qui promet énormément avec Kylian Mbappé.

