Une victoire et la tête du championnat : c’était un beau dimanche pour les Merengue. Le Real Madrid a fait plier Grenade sur la pelouse du club andalou (1-4), grâce à une belle prestation collective, avec notamment un doublé de passes décisives de Toni Kroos et un but de Ferland Mendy. Grâce à ce troisième succès de suite en Liga, le Real prend provisoirement la première place, deux points devant le FC Séville et la Real Sociedad.

Bis repetita pour la Maison Blanche. Comme en mai dernier, le Real Madrid s’est largement imposé sur la pelouse de Grenade, l’équipe dirigée par l’ancien entraîneur de Monaco Robert Moreno. Le tacticien espagnol a beau eu aligner un onze de départ offensif, où l’ancien Lyonnais Maxime Gonalons était titulaire au milieu de terrain, ses hommes n’ont presque jamais vu le jour dans une partie dominée de la tête et des épaules par les coéquipiers de Karim Benzema.

Un Real sérieux de bout en bout

Après une trêve internationale qui l’a vu briller avec l’équipe de France, "KB9" a encore régalé ses coéquipiers d’attaque, en témoigne l’action du troisième but où, lancé en contre, il a attendu le dernier moment pour servir Luka Modric, lui aussi très altruiste pour offrir le but à Vinicius (1-3, 56e). De quoi tuer définitivement le semblant de suspense qui existait encore au stade Nuevo Los Carmenes. Car si le Real avait bien démarré, il était alors toujours sous pression.

Dominateurs d’entrée, les Merengue avaient ainsi ouvert le score par Asensio, idéalement lancé par Kroos, également à la récupération du ballon sur cette action (0-1, 19e). Six minutes plus tard, l’Allemand a ensuite combiné à la perfection avec Modric sur corner pour servir Nacho, dont la reprise aux six mètres a battu Maximiano (0-2, 25e). Serein, le Real a toutefois vu les Andalous réduire le score grâce à une frappe de Luis Suarez contrée par Nacho, qui a pris son gardien Thibaut Courtois à contre-pied (1-2, 34e).

Avec un milieu de terrain rayonnant, les champions d’Espagne 2020 ont réaccéléré au retour des vestiaires. Après son but, Vinicius, virevoltant, a obtenu l’expulsion de Monchu (67e), pour enterrer définitivement les espoirs de "remontada" de Grenade. Puis, alors que Vinicius et Rodrygo ont manqué leurs occasions (71e, 75e), Ferland Mendy s’est invité à la fête, bien lancé par Casemiro (1-4, 76e). De quoi permettre aux Madrilènes de repartir avec le sourire, et de lancer de la meilleure manière leur marathon de huit matches en un mois, avec notamment les chocs face au FC Séville et la Real Sociedad.

