Une affaire vite expédiée. Opposés à Osasuna dimanche soir au Camp Nou, les Barcelonais n'ont eu besoin que de 27 minutes pour reprendre la troisième place du championnat laissée à l'Atlético Madrid en début de week-end (4-0). Ferran Torres a inscrit un doublé et Ousmane Dembélé a illuminé la rencontre par ses offrandes et son activité. Le FC Barcelone entame parfaitement une semaine décisive avec un déplacement en Turquie ce jeudi et un autre à Santiago Bernabeu pour le Clasico, dimanche prochain.

Un penalty de Ferran Torres pour s'ouvrir l'appétit (1-0, 14e), deux sucreries d'Ousmane Dembélé et une dernière gourmandise de Riqui Puig : le FC Barcelone n'a pas fait dans le demi-mesure face à Osasuna et son ailier français a été le grand artisan de ce succès éclatant. Entre arabesques à rendre fou son vis-à-vis et courses incessantes sur son côté droit, il a montré beaucoup d'envie et rendu une belle copie auréolée de deux passes décisives.

Xavi a fait tourner avant une semaine chargée

Le Français a été le moteur et le cerveau de l'attaque catalane. Il a envoyé une ouverture lumineuse pour envoyer Ferran Torres sur orbite (2-0, 20e), puis un centre vicieux pour Pierre-Emerick Aubameyang (3-0, 26e), auteur de son sixième but avec les Blaugranas. A 3-0 à la demi-heure de jeu, l'affaire était pliée.

Les Catalans ont continué à pousser, désireux d'alourdir le score qui promettait d'être fleuve. Gerard Piqué était décidé à célébrer son 600e match pour Barcelone par un but, mais il a été signalé en position de hors-jeu (55e). A peine lancé par Xavi, qui a procédé à une large revue d'effectif, Riqui Puig a parachevé le succès tranquille des siens (4-0, 75e). Qui était au départ de l'action ? Dembélé !

Le FC Barcelone ne pouvait espérer mieux pour amorcer une semaine qui s'annonce explosive. Jeudi, il faudra décrocher la qualification pour les 1/4 de finale de la Ligue Europa sur la pelouse de Galatasaray, alors que la défaite sera interdite dimanche dans le Clasico pour ne pas lâcher à nouveau le Top 4 à l'Atléti et au Betis.

