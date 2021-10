Deux cent trois matches consécutifs en Liga. Voici l'incroyable record que s'est approprié ce vendredi soir contre Alavés l'attaquant de l'Athletic Bilbao Iñaki Williams, qui n'a pas manqué une seule rencontre du championnat d'Espagne depuis 2016. A égalité depuis une semaine avec son illustre aîné Ion Andoni Larrañaga, qui avait cumulé 202 matches de rang à la Real Sociedad entre 1986 et 1992, l'inoxydable Williams est devenu vendredi le seul propriétaire de ce record historique.

Sa série a commencé le 20 avril 2016

Sa série a commencé le 20 avril 2016, lors d'un match face à l'Atlético Madrid disputé à San Mamés. Depuis, l'attaquant de Bilbao a participé aux quatre matches de Liga qu'il restait dans la saison, puis à toutes les rencontres de championnat des saisons 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, et a joué lors des huit premiers matches de cette saison en Liga. Sur ces 203 rencontres, Iñaki Williams (27 ans) a été titulaire 168 fois, est entré en cours de jeu 34 fois, et a marqué 39 buts au total. Son record s'étale sur cinq ans et demi, soit 1990 jours.

Liga Pedri manquera au Barça face à l'Atlético... et à l'Espagne en Ligue des nations IL Y A 6 HEURES

Griezmann est-il devenu un joueur comme un autre ?

Liga Griezmann est-il devenu un joueur comme un autre ? IL Y A 6 HEURES