Le Barça a fini par trancher. Et finalement décidé de ne rien changer. Malgré la crise de résultats et une défaite cinglante face à Benfica (3-0), mercredi soir, les dirigeants catalans ont décidé de conserver Ronald Koeman sur le banc. Pourtant annoncé sur la sellette, l'entraîneur néerlandais sera bien sur le banc face à l'Atlético Madrid, samedi, comme confirmé par Mundo Deportivo et Sport.

"Le club ne veut pas prendre de décisions à chaud et veut respecter la figure de l'entraîneur, explique notamment MD. Koeman est une figure du club, qui a envie de lui faire encore confiance. Puis, il faut voir si, avec le retour de joueurs comme Ansu Fati et Pedri, une amélioration du rendement de l'équipe se verra dans un match comme celui contre l'Atlético de Madrid."

Toutefois, le Barça continue d'étudier les alternatives à Koeman. Le marché des entraîneurs serait ainsi régulièrement consulté, avec plusieurs noms (Pirlo, Xavi, Gallardo...) qui reviennent avec insistance. Mais pour l'instant, le patron reste bien Koeman.

