C'est un véritable coup de tonnerre qui semble s'abattre sur le FC Barcelone. Selon les informations de Marca, l'attaquant international argentin Lionel Messi (34 ans), libre depuis le 30 juin dernier, serait finalement plus aussi proche de signer un nouveau contrat en faveur du FC Barcelone. Un contrat qui aurait porté sur les cinq prochaines saisons. Un retournement de situation complètement inattendu, dans la mesure où ces derniers jours, la presse locale indiquait qu'il ne restait presque que l'officialisation.

Toujours est-il que les dirigeants blaugrana et les représentants du joueur auraient partagé un repas ce jeudi, alors que Messi avait atterri ce mercredi à l'aéroport El Prat à Barcelone, mais les négociations auraient définitivement atteint un point de non-retour. Alors que Joan Laporta avait fait du renouvellement du contrat du prodige argentin une promesse de campagne à l'élection de la présidence du club blaugrana, il se serait finalement déjà rendu à l'évidence.

Liga Les stades ouverts à 40% maximum avec masque obligatoire IL Y A 21 HEURES

La radio RAC1 ajoute que Lionel Messi, dès ce mercredi, aurait fait part à son club de toujours qu'il n'avait pas l'intention de signer un nouveau contrat. Le récent vainqueur de la Copa América aurait alors indiqué être inquiet de la situation économique du Barça et n'aurait pas été convaincu non plus par le projet sportif du club catalan. Ne resterait donc désormais plus qu'au FC Barcelone d'annoncer cette nouvelle. A moins d'un nouveau retournement de situation ? Mundo Deportivo y croit puisque le média local estime plutôt que la direction barcelonaise reste "confiante". Affaire à suivre...

Liga Un contrat à 2,7 milliards d'euros : La Liga trouve de l'argent frais auprès du fonds CVC HIER À 14:34