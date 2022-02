C'est comme un rêve, ne me réveillez pas !" De capitaine déchu à nouvelle recrue phare, il n'y a parfois pas grand-chose. Deux secondes, précisément. Pierre-Emerick Aubameyang a donné, lundi, un nouveau tournant à sa carrière en signant au Barça, lui Plus précisément à deux, a répondu l'attaquant gabonais ce mardi en conférence de presse de présentation. J'ai eu un peu peur, mais tout s'est finalement bien passé. J'ai toujours rêvé de jouer en Liga et c'est une opportunité incroyable pour moi. Depuis que je suis petit, c'était un rêve et c'est l'opportunité d'une vie. Tout le monde sait que le Barça est l'un des meilleurs clubs du monde. Je suis très heureux." " De capitaine déchu à nouvelle recrue phare, il n'y a parfois pas grand-chose. Deux secondes, précisément. Pierre-Emerick Aubameyang a donné, lundi, un nouveau tournant à sa carrière en signant au Barça, lui qui n'était plus vraiment le bienvenue à Arsenal . Et cela s'est donc joué à la seconde près. ", a répondu l'attaquant gabonais ce mardi en conférence de presse de présentation.

Ad

Aubameyang, qui portera le numéro 25 et a signé un contrat jusqu'en 2025, a également été interrogé sur le cas épineux d'un certain Ousmane Dembélé, qu'il a connu durant leur passage commun au Borussia Dortmund (2016-2017). "Je dois dire la vérité, il s'entraîne très bien, a-t-il déclaré. En tant qu'ami, j'espère que lui et le club trouveront une solution." Pour l'instant, le divorce en fin de saison semble toujours inéluctable. Reste à savoir maintenant comment se passera la cohabitation. Pas vraiment le problème de "PEA" aujourd'hui, lui qui espère désormais se relancer au Barça.

Liga Lenglet, blessé, devrait manquer le choc face à l'Atlético Madrid IL Y A 2 HEURES

Clash Dembélé : "La faute du Barca, c’est de payer n’importe qui, n’importe quoi, n’importe quand"

J'ai un peu parlé avec Xavi et il me voit jouer en 9

"Je n'ai pas joué de match depuis longtemps mais c'est clair dans ma tête que je suis prêt à jouer et à aider, a assuré l'ancien joueur de l'ASSE. Je sais que nous reviendrons au sommet petit à petit. Je pense que le Barça est un grand club qui doit gagner la Ligue des champions, c'est pourquoi venir ici est également une opportunité de la gagner. Nous ferons tout pour le faire." Pour ce qui est de son positionnement, aucune surprise à venir : "J'ai un peu parlé avec Xavi et il me voit jouer en 9. Je suis prêt à jouer en 9. Si un jour il a besoin de moi sur l'aile, il n'y aura pas de problème car je suis prêt à jouer à ces deux postes."

Johann Laporta, le président des Blaugrana, a également tenu à remercier son nouveau joueur. "Il a montré son envie de venir jouer pour le Barça, c'est essentiel pour nous. Nous sommes très reconnaissants (...) Le transfert a été en cause jusqu'à la dernière seconde, je remercie toutes les parties concernées pour leur travail et leur engagement. Aubameyang est un buteur qui marque beaucoup de buts, on en avait besoin." Autant dire que tout le monde se réjouit de cette union. Et dire qu'à deux secondes près...

Coupe du monde Infantino zappe sa rencontre avec le CIO, le Mondial biennal vivement critiqué IL Y A 4 HEURES