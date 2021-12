"Demain (dimanche), il (Hazard) va jouer. Il sera titulaire. Et ce n'est pas en raison des absents. Il s'est très bien entraîné, il le mérite. Rien n'a changé mentalement. Son problème, c'est qu'il n'a pas toujours pu s'entraîner à 100%, comme il le fait maintenant". Présent en conférence de presse avant le match entre le Real Madric et Cadix dimanche (21h), Carlo Ancelotti s'est montré clair au sujet de son ailier belge Eden Hazard.

"Il est prêt. Il n'est pas habitué à jouer sur l'aile droite, et j'ai préféré mettre Rodrygo ou (Mardo) Asensio. Mais il a tout pour faire une très bonne deuxième moitié de saison et être utile et important pour l'équipe", a souhaité le technicien italien. Cette saison, Hazard n'a été titulaire que cinq fois - dont la dernière fois contre le FC Sheriff en Ligue des champions, le 28 septembe - et n'a toujours marqué aucun but, victime de problèmes physiques (cuisse, maladie) mais aussi de la concurrence de Vinicius Junior ou Rodrygo.

Contre Cadix, Ancelotti devra composer sans Marcelo, Rodrygo, Luka Modric, Gareth Bale ni Andriy Lunin, testés positif au Covid-19 dans la semaine. "On n'a jamais pensé à repousser les matches. Malheureusement, il faut vivre avec ce virus. le club reste très exigeant avec les contrôles. On a eu un contre-temps, mais les joueurs sont prêts. Tous ceux qui ont été testés positif vont bien, c'est le plus important", a conclu Ancelotti. Au cours de la semaine écoulée, le club a enregistré sept cas positifs, dont le fils de Carlo Ancelotti, Davide, qui est membre de l'encadrement, mais aucun nouveau malade n'a été signalé depuis l'annonce des quatre derniers cas jeudi.

