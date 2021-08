Transferts

11H50 : Les supporters barcelonais se sont réunis en masse autour du Camp Nou pour dire adieu à leur idole, qui s'exprimera dans une dizaine de minutes désormais.

11H41 : Les 35 trophées remportés par Messi au Barça seront exposés pendant la conférence de presse.

11H26 : D'après certains médias espagnols, dont Mundo Deportivo, les ex-coéquipiers barcelonais de Lionel Messi seront présents ce dimanche lors de la conférence de presse d'adieu de l'Argentin. Sa famille devrait aussi être au Camp Nou.

11H17 : Messi va donc quitter le FC Barcelone, son club de toujours. Il part en ayant laissé une trace indélébile en Catalogne, symbolisée par des stats folles : 17 saisons, 35 trophées dont 4 Ligues des champions, 672 buts, 36 triplés en championnat...

11H05 : D'après toute la presse européenne, Messi est tout proche de s'engager avec le PSG. S'il ne devrait pas évoquer le sujet ce dimanche, les Parisiens et toute la L1 l'attendent déjà de pied ferme...

Lionel Messi va sortir du silence. Ce dimanche, à partir de 12h, l'Argentin s'exprime en direct du Camp Nou pour faire ses adieux au Barça et à ses supporters. Il doit revenir sur l'officialisation de son départ du club où il a passé toute sa carrière et où il pensait prolonger avant l'annonce. Et donner sa version des faits, alors que le FC Barcelone, à travers son président Joan Laporta , a invoqué des raisons économiques.