Transferts - Que doit faire Ousmane Dembélé : rester à Barcelone ou rejoindre Chelsea ?

MERCREDI MERCATO - D'ici quelques heures, Ousmane Dembélé ne sera plus contractuellement lié au FC Barcelone. L'ailier et son entourage continuent de négocier avec le club mais une autre opportunité pourrait s'ouvrir à lui : celle menant à Chelsea. Que doit-il choisir ? Nos journalistes Cyril Morin et Julien Pereira en discutent. (Réal. : Sébastien Petit / Visuels : Quentin Guichard)

00:05:21, il y a 30 minutes