Pour se faire une idée de son impact, il n'y a qu'à voir l'aura et l'importance de ceux qui l'adorent déjà à Madrid. Florentino Pérez, Carlo Ancelotti, Karim Benzema, Emilio Butragueño : tous sont tombés sous le charme d'Aurélien Tchouameni, débarqué il y a seulement un peu plus de deux mois chez les Merengue. A l'heure de recevoir Majorque ce dimanche (14h), le milieu de terrain tricolore enchante déjà la capitale espagnole.

Il a une grande personnalité, c'est un gagnant. Je vois en lui un grand récupérateur, il sait comment jouer, s’incorporer… Il se comporte extraordinairement bien." Un constat partagé par le président madrilène Florentino Pérez, qui selon certains médias espagnols se serait rendu dans le vestiaire de son équipe On dirait que tu es là depuis 10 ans !" Et le dernier nommé, ancienne gloire de la Casa Blanca aux 463 matches sous le maillot madrilène, n'a pas fait les choses à moitié pour dire tout le bien qu'il pensait de la nouvelle recrue de son club de coeur : "." Un constat partagé par le président madrilène Florentino Pérez, qui selon certains médias espagnols se serait rendu dans le vestiaire de son équipe après le succès face au Betis (2-1) le week-end dernier pour lâcher à son nouveau joyau : "

Aurélien Tchouaméni prend la pose aux côtés de Florentino Pérez après sa signature au Real Madrid Crédit: Getty Images

Déjà membre de la "TMK" au milieu

Nous connaissons très bien le joueur. Il a montré ce que nous pensions", a sobrement félicité son entraîneur Carlo Ancelotti en conférence de presse au sujet de l'ancien Monégasque, recrue la plus chère du club depuis trois ans. Un compliment qui pousse à rappeler que Tchouameni n'a joué que six rencontres avec le Real, un faible total pour avoir des résultats si probants. Propulsé titulaire à la suite du départ de Casemiro vers l'Angleterre, il s'est installé depuis à chaque match dans le onze de départ de Carlo Ancelotti. Élu homme du match lors de la dernière rencontre des siens en Liga, l'international français avait déjà brillé une semaine plus tôt, délivrant un délice de passe décisive pour Vinicius Jr face à l'Espanyol Barcelone (3-1) . "", a sobrement félicité son entraîneur Carlo Ancelotti en conférence de presse au sujet de l'ancien Monégasque, recrue la plus chère du club depuis trois ans.

Car en effet au premier abord, un transfert de 80 millions d'euros (+20 de bonus) à 22 ans pouvait avoir de quoi faire trembler les jambes du joueur. C'était mal connaître le garçon. Ses premières sorties avaient déjà suscité la joie des journalistes madridistas, enchantés par Tchouameni "le démolisseur". Marca en a remis une couche cette semaine, affichant de nouveau le Français à la Une de son édition de vendredi, accompagnant le titre "La TMK (comprenez "Tchouameni-Kroos-Modric", ndlr) aux commandes du Real Madrid", preuve s'il en fallait de l'omniprésence déjà ressentie par le néo-Madrilène sur le jeu de son équipe.

Une pression qui ne semble pas l'atteindre

Tchouameni n'est pas à Madrid pour "remplacer", mais pour apporter quelque chose de nouveau. Il est un joueur différent de Casemiro - Ancelotti et les observateurs n'ont de cesse de le répéter - qui est sûrement plus habile balle au pied mais qui doit encore progresser défensivement. "Nous travaillons davantage avec lui sur le plan défensif, car nous avons besoin qu'il s'habitue aux caractéristiques des autres joueurs, a d'ailleurs tempéré Ancelotti. Cela nécessite un peu de temps. Jouer avec Modric et Kroos est différent pour lui que de jouer avec Valverde, Ceballos ou Camavinga."

Aurélien Tchouameni salué par Carlo Ancelotti Crédit: Getty Images

La marge de progression est encore importante, mais ce qui impressionne surtout, c'est la puissance et la facilité dégagées par l'ancien Bordelais sur le terrain, où il s'affirme déjà en patron. Là où à titre de comparaison Eduardo Camavinga, certes plus jeune, a semblé parfois plus timide et crispé par le poids du maillot lors de sa première saison, Tchouameni ne semble atteint ni par la pression d'un stade comme le Bernabeu, ni par celle d'une nouvelle compétition comme la Ligue des champions, qu'il a découverte pour la première fois cette semaine à Celtic Park, excusez du peu.

A la recherche d'une première fausse note

Sa facilité montrée sur le terrain a encore été telle qu'il était presque difficile de croire que c'était son tout premier match de C1 ce mercredi. Cela nous rappelle la patience qu'il faut avoir à son égard, mais aussi la fulgurance avec laquelle il franchit les étapes naturellement dans sa jeune carrière. A 22 ans, il possède déjà l'expérience européenne par la campagne de Ligue Europa de l'AS Monaco la saison passée, ainsi qu'une expérience internationale non négligeable grâce à ses douze sélections et sa victoire en Ligue des Nations il y a un an. Didier Deschamps peut d'ailleurs s'en réjouir, lui qui avec l'instabilité de Kanté et l'indisponibilité à prévoir de Paul Pogba, n'aura pas trop d'un Tchouameni performant au milieu pour porter son entrejeu au Qatar.

Malgré les étapes franchies à vitesse grand V, l'ancien Bordelais fascine tant par son jeu que par sa communication parfaite. La tête du Français est toujours solidement accrochée sur ses épaules, et la maturité avec laquelle il s'exprime impressionne toujours autant, comme après la rencontre européenne du milieu de semaine : "Il y a des bonnes choses c'est sûr, et d'autres sur lesquelles je peux encore m'améliorer. Mais je me sens bien, je continue à monter en puissance". Majorque est prévenue, Tchouameni est encore loin d'être rassasié.

