Football

Mercato Real Madrid - Benzema sans doublure : "L'obsession du Real pour Mbappé a empêché tout plan B"

LIGA – Alors que le Real Madrid va débuter sa saison avec les seuls Karim Benzema et Mariano Diaz comme attaquants de pointe, Cyril Morin et Julien Pereira s'inquiètent des conséquences d'une possible absence du Français pour la Casa Blanca. Le Real a-t-il été aveuglé par Kylian Mbappé ? Retrouvez l'intégralité de Mercredi Mercato en podcast. (Real : N.Staron/M.Popovic)

00:07:27, il y a 36 minutes