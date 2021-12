POURQUOI ILS SONT NOMMÉS

Alberth Elis (Bordeaux) : Deux buts qui ont failli peser lourd dans la balance. Malheureusement pour l'attaquant des Girondins, cela n'aura pas suffi contre Lille.

Pablo Rosario (Nice) : Deux passes décisives qui ont largement contribué au succès du Gym contre Lens, alors que les Nordistes menaient encore au score.

Rayan Cherki (Lyon) : Auteur de la passe décisive sur le but de Lukeba, le jeune milieu de terrain de 18 ans a surtout marqué la seconde mi-temps de son empreinte, confirmant ses prestations en Ligue Europa.

Pedrag Rajkovic (Reims) : Sauvé par sa barre transversale face à Dimitri Payet, il s'est montré déterminant à de (très) nombreuses reprises, repoussant l'inévitable échéance, intervenue en toute fin de rencontre des suites du penalty transformé par le maître à jouer de l'OM.

Wissam Ben Yedder (Monaco) : A nouveau déterminant, le stratège de l'ASM a transformé un penalty qui a permis aux Monégasques de revenir à hauteur de Rennes.

Téji Savanier (Montpellier) : Encore et toujours lui ! Le Birthday Boy de la soirée a bien célébré son trentième anniversaire en étant impliqué sur trois des 4 buts de son équipe ! Une nouvelle fois déterminant.

Andrei Girotto (Nantes) : Non content d'offrir le but de la victoire à Kolo Muani, il s'est offert un match plein à Saint-Etienne, touchant un nombre important de ballons et remportant la majorité de ses duels.

Adil Rami (Troyes) : Solide derrière, l'ancien Marseillais a répondu au Brestois Franck Honorat en égalisant en fin de rencontre. Précieux pour l'ESTAC !

Paul Nardi (Lorient) : Bien aidé par son montant, le gardien breton aura tout repoussé jusqu'à la 91ème minute, moment choisi par Icardi pour offrir un point au PSG.

Stephy Mavididi (Montpellier) : A soigné ses statistiques en marquant un but et en offrant une passe décisive dans le large succès des siens contre Angers.

