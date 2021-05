Ce dimanche, à Lens, l'AS Monaco joue sa saison à quitte ou double. Il leur faudrait certes un concours de circonstances miraculeux, mais les Monégasques conservent toujours une chance de remporter le titre de champion de France. En fonction de leur résultat (et de celui des autres), ils pourraient aussi terminer… quatrièmes. Niko Kovac, leur entraîneur, parlait ce vendredi de "superbe saison" : après sa défaite en finale de Coupe de France face au PSG, l'ASM a un autre match décisif à disputer, pour ne rien gâcher.

"J’ai dit que nous avions déjà fait une superbe saison jusqu’à maintenant, s'est félicité Kovac en conférence de presse vendredi. Personne ne s’attendait à voir l’AS Monaco à ce niveau de jeu et aussi haut au classement en début d’exercice. L’agressivité, l’intensité, les buts qu’on a marqués… Nous sommes l’une des meilleures équipes d’Europe en 2021." Pour autant, finir en Ligue Europa ressemblerait presque à un échec.

Le titre ? "Ce serait un grand miracle"

Car Monaco est effectivement impressionnant cette saison. Avec 77 points au compteur avant la 38e journée, l'ASM est tout simplement le meilleur troisième de L1 à ce stade de la compétition, depuis Nice en 2016-2017. Avec trois défaites sur les 28 derniers matches, et 50 points glanés sur les 20 premiers matches de L1 en 2021 (seuls le PSG et… Monaco, en 2017, on fait mieux sur un début d'année civile), les Rouge et Blanc sont sur un rythme impressionnant. Sans s'être garantis toutefois une place sur le podium.

Le titre ? "Ce serait un grand miracle, souriait Kovac, vendredi. Plus sérieusement je pense que Lille et le PSG vont se battre pour ce titre et nous allons nous battre pour la 3e place." Il faudrait en effet que Lille et le PSG s'inclinent, et que Monaco gagne en comblant sa différence de buts défavorable face au LOSC (qui sont à +6 pour le moment). Et la perspective de terminer au pied du podium, serait-elle une vraie déception ? "Oui et non. Si vous regardez d’où nous venons j’aurais tendance à dire que non. L’équipe, le staff et moi-même savons d’où on a démarré. Même si on joue la Ligue Europa, ce sera toujours mieux que la saison dernière [Monaco avait terminé 9e, NDLR]."

"On sait d'où l'on vient"

Guillermo Maripan n'a pas dit autre chose… tout en se montrant un peu plus ambitieux : "Dans tous les cas, ce serait une très belle saison. On sait d’où l’on vient. Ce sera une saison réussie. Il y a une possibilité d’aller plus haut et l’on va tout faire pour la saisir. [...] La Ligue des Champions est une très belle compétition. C’est une étape de plus par rapport à la Ligue Europa. C’est quelque chose en plus. C’est une motivation importante. On veut gagner ce match pour réaliser ce rêve."

Pour l'atteindre, Monaco reste en ballotage favorable, avec un point d'avance sur l'OL, et face à un RC Lens en difficulté sur cette fin de saison et battu lors de ses trois dernières sorties. Mais les Sang et Or l'avaient nettement emporté à l'aller, au stade Louis-II (0-3). Quel que soit le résultat, Niko Kovac ne retiendra en tout cas que le positif, pour sa première saison sur le banc monégasque : "Personne ne s'attendait à ce qu'on joue une finale de Coupe de France. On peut juste rendre cette saison meilleure."

