Football

Ligue 1 - Pochettino (PSG) "très content de l'investissement de Mbappé et Neymar"

LIGUE 1 - Le PSG s'est imposé facilement 4-0 contre Montpellier lors de la 21e journée, vendredi. Le coach francilien Mauricio Pochettino est heureux des performances de Kylian Mbappé et Neymar, auteur respectivement d'un doublé et d'un but.

