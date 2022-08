POURQUOI ILS SONT NOMMÉS

Neymar (PSG) : gros début de saison pour le Brésilien, auteur de deux nouveaux buts contre Montpellier (5-2). De plus, Ney s'offre le luxe de presser et de défendre. L'effet Crhistophe Galtier ?

Baptiste Santamaria (Rennes) : auteur d'un nombre incalculable de ballons grattés, le milieu rennais n'a pas ménagé ses efforts, touchant au passage pas moins de 127 ballons face à Monaco (1-1).

Alban Lafont (Nantes) : rassurant et omniprésent, le gardien et capitaine des Canaris a impressionné dans les cages et dégoûté les attaquant lillois (1-1).

Kasper Schmeichel (Nice) : la grosse recrue de mercato niçois n’a pas déçu pour sa première à l’Allianz Rivieira. Face à Strasbourg (1-1), le Danois a montré que les Aiglons pourront compter sur lui cette saison.

Neymar lors de la victoire du PSG face à Montpellier au cours de la 2e journée de Ligue 1 (5-2). Crédit: Getty Images

Zakaria Aboukhlal (Toulouse) : le Marocain de 22 ans, arrivé cet été au TFC, a été l'un des grands artisans de la belle victoire des siens face à Troyes (3-0) en provoquant le CSC de Larouci et en offrant une passe décisive à Ratao. Prometteur.

Muhammed-Cham Saracevic (Clermont) : dans un match à rebondissements, l’Autrichien a donné l’avantage à Clermont, mal embarqué face à Reims (4-2). La pépite de 22 ans se montre déjà indispensable.

Komnen Andric (Clermont) : le Serbe a sonné la révolte côté clermontois. Alors que les hommes de Pascal Gastien étaient menés 2-0, l’ancien joueur du Dynamo Zagreb a inscrit un doublé au meilleur moment pour relancer son équipe.

Adrien Thomasson (Strasbourg) : toujours aussi précieux au milieu, Thomasson a encore démontré son importance en délivrant une passe délicieuse pour permettre à Gameiro d’égaliser face à Nice (1-1).

Nuno Mendes (PSG) : le latéral portugais s’est, encore une fois, montré tonitruant sur son côté gauche face à Montpellier (5-2). C’est lui qui offre une belle passe décisive à Renato Sanches, quelques minutes après son entrée en jeu.

Haris Belkebla (Brest) : très actif au milieu, l'Algérien a livré une belle prestation face à Marseille. Il aurait pu se montrer décisif en servant Le Douaron, qui a mal ajusté sa frappe dans la surface.

