Après Nantes-PSG, les réactions sur le geste de Chapron : "C'est un gag, toute l'Europe rigole"

Ils ne pouvaient pas ne rien dire. Laisser couler. Forcément, les Nantais sont venus devant la presse pour exprimer leur exaspération et leur colère après ce Nantes-PSG. Ce n'est pas cette courte défaite (0-1) qui a fait parler les Canaris. Ni le but refusé à Emiliano Sala pour un hors-jeu inexistant. Non, ce qui a vraiment agacé les Ligériens est bien entendu cette action lunaire dans le temps additionnel qui a vu Tony Chapron, l'arbitre de la rencontre, exclure Diego Carlos.

Waldemar Kita, le président du FCN, a très vite lancé les hostilités en zone mixte. "C'est un gag. Toute l'Europe rigole. J'ai reçu 20 SMS du monde entier. Que voulez-vous que je vous dise ? Si je dis trop de choses, je vais me faire convoquer par la commission d'éthique", a lancé le patron des Canaris. "J'en rigole un peu. Mais je ris jaune", a ajouté Valentin Rongier, le milieu de terrain nantais. D'où vient l'ire des Nantais ? D'une minute hors du temps qui a vu l'arbitre de la rencontre faire un geste inadmissible avant de prendre une décision incompréhensible.

Le carton rouge hallucinant sifflé à Tony Chapron contre Nantes et Diego CarlosGetty Images

Rongier : "J'ai trouvé sa réaction absurde"

Sur une contre-attaque parisienne, dans les dernières secondes du match, M. Chapron courait vers le but nantais quand sa course a croisé celle du stoppeur Diego Carlos qui l'a involontairement fait tomber. L'arbitre a alors expulsé le joueur après avoir tenté de lui asséner un coup de pied ! Une scène surréaliste. "J'ai trouvé sa réaction absurde, hallucine Rongier. D'une part de siffler coup franc pour Paris. D'autre part de mettre un carton jaune pour Diego qui n'a pas fait exprès. Et en plus de se permettre de lui mettre un tacle au sol. Je trouve cela absurde. J'espère qu'il sera jugé."

L'affaire n'en restera sûrement pas là en effet. Waldemar Kita y compte bien. Après avoir parlé "d'amateurisme" et après un échange avec le corps arbitral, qu'il a qualifié de "très courtois, très calme", le président nattais a ainsi prévenu qu'il ferait tout pour récupérer Diego Carlos. M. Chapron serait allé dans le même sens. "Il m'a dit qu'il allait revoir l'action et que si ce n'était pas ça, il ferait enlever le carton", a ajouté M. Kita. Reste à savoir si cela pourra intervenir avant la rencontre à Toulouse pour la 21e journée, mercredi...

L'attitude de Tony Chapron à la fin de la rencontre a en tout cas ajouté à la rancœur des Nantais. Si l'arbitre de la rencontre a refusé de s'exprimer devant la presse, Valentin Rongier a lui aussi pu dire deux mots à l'arbitre, qui a annoncé son intention il y a deux mois de raccrocher le sifflet à la fin de la saison. Et ça n'a fait qu'alimenter son aigreur. "A la fin, je lui ai demandé pourquoi il a sifflé faute. Et il m'a expliqué que c'est une nouvelle règle. Depuis juillet apparemment quand un joueur bouscule l'arbitre, cela donne un coup franc pour l'équipe adverse. Et quand je lui ai demandé pourquoi il s'était permis de lui mettre un coup de pied, il ose me dire qu'il avait glissé", explique le milieu. Une version que les images de télévision contredisent sans ambiguïté.

Léo Dubois, le capitaine du FCN, a eu le même écho. "Je suis allé voir à l’arbitre pour lui demander ce qui s’est passé. Il m’a dit qu’il avait pris un coup. Ce n’est pas ce que j’ai vu sur les images. On verra ce qui se passera". Qu'ils soient rassurés, l'affaire ne devrait pas en rester là vu ses répercussions.