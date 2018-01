Entre le PSG et Antonio Conte, ça brûle

Si tous les regards sont actuellement tournés vers le mercato hivernal, le PSG, lui, prépare le terrain pour la saison prochaine. Et le cas le plus épineux reste certainement celui de l'entraîneur. Si Unai Emery ne parvient pas à atteindre les objectifs fixés par ses dirigeants cette saison, notamment en Ligue des Champions, le club parisien n'aura alors aucun scrupule à se séparer de l'entraîneur espagnol, dont le contrat expire en juin. La question sera alors ensuite de savoir qui le remplacera...

Et visiblement, le PSG a les idées de plus en plus claires concernant son prochain coach. Déjà évoquée dans les colonnes du Parisien il y a quelques semaines, la piste qui mène à Antonio Conte a été confirmée par Sky Sport Italia mercredi soir. Toujours très fiable, la chaîne italienne parle de contacts réguliers depuis plusieurs mois entre les deux parties. L'actuel entraîneur de Chelsea, qui devrait quitter les Blues en fin de saison, est donc en pole position pour succéder à Unai Emery sur le banc du PSG la saison prochaine.

Le principal concurrent du club parisien dans ce dossier est connu. En quête d'une pointure pour la saison prochaine, l'AC Milan fait en effet les yeux doux à Conte depuis désormais plusieurs mois. "Je suis nostalgique de l'Italie et ça, sans le moindre doute. Une fois que j'aurai terminé mes expériences enrichissantes, je retournerai en Italie. Mais je ne sais pas quand...", déclarait d'ailleurs l'ancien sélectionneur de la Nazionale courant septembre. Les Rossoneri espèrent le plus tôt possible, et sans passer par la case parisienne...