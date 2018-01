Frédéric Paquet nouveau directeur général de l'ASSE

L'ASSE tient sa première recrue du mercato d'hiver et il ne s'agit pas d'un joueur. Après avoir installé le duo Gasset-Printant à la tête de l'équipe première, le club stéphanois continue sa restructuration avec la nomination attendue de Frédéric Paquet au poste de directeur général des Verts. Une fonction que ce dernier avait déjà occupé au LOSC, de 2009 à 2015.

"Frédéric Paquet s’est imposé comme le meilleur choix parmi les nombreuses candidatures que nous avons étudiées. Il a une excellente connaissance du football professionnel, une grande expérience dans la gestion d’un club et une vraie culture internationale", se sont félicités dans un communiqué Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, co-actionnaires du club et respectivement président du conseil de surveillance et président du directoire de l'ASSE.

"Cette nomination s’accompagne d’une modification du mode d’administration du club et répond au souhait de Roland Romeyer, Président du Directoire, de ne plus assurer la direction exécutive de l’institution. Grâce à ses qualités de manager et une profonde exigence dans la conduite de projets d’envergure, Frédéric Paquet pilotera, à compter du 19 janvier prochain, l’ensemble des activités de l’AS Saint-Etienne. Il bénéficiera de pouvoirs élargis qui lui permettront de prendre toutes les décisions nécessaires", précise l'ASSE, qui a également confirmé dans son communiqué que l'avenir du club passait aussi par l'arrivée "d'un investisseur puissant".