L'antisèche de Nantes - PSG : A sa manière, Di Maria est bien indispensable au PSG

Le jeu : Nantes a bougé Paris après la pause

Il y a eu deux mi-temps bien distinctes. En première période, le PSG a étouffé les Nantais en s'appuyant notamment sur la domination de son trio au milieu de terrain. En deuxième, le FCN a relevé la tête pour imposer un pressing haut à Paris et contrarié les plans des hommes d'Unai Emery, qui ont été dans le dur, surtout au retour des vestiaires. Au final, le PSG a peu mis en danger Ciprian Tatarusanu, le portier nantais. Sur sa seconde période, Nantes méritait même mieux.

Les joueurs : Lo Celso encore en vue, Mbappé moins inspiré

Sans Neymar, les Parisiens n'ont pas été légion à se mettre en évidence. Giovani Lo Celso a bien sûr rendu une belle copie devant la défense. Et Marco Verratti n'a pas été en reste au cœur du jeu. Mais si Layvin Kurzawa a ainsi été très moyen, le trio d'attaque n'ont pas vraiment brillé. Bien sûr, ils sont impliqués sur le but parisien, et c'est le bien le principal. Mais Cavani, passeur décisif et utile dans le jeu, n'a cependant pas pesé devant. Il n'a ainsi pas frappé une seule fois.

Kylian Mbappé, qui a intelligemment laissé passer le ballon sur le but de Di Maria, n'a lui pas été inspiré le reste de la rencontre à l'image de l'Argentin. A Nantes, il faut souligner le match de Nicolas Pallois qui s'est montré solide, notamment devant Kylian Mbappé. Léo Dubois a lui encore démontré ses qualités.

Giovanni Lo Celso face à Valentin Rongier lors de Nantes - PSGGetty Images

La stat : 3

Cela démontre bien que ce match a été plus équilibré que la première période le laissait penser. Au final, les deux équipes ont terminé avec trois tirs cadrés chacune.

Le facteur X : Et si le but de Sala avait été validé ?

Angel Di Maria aurait bien sûr pu tuer le suspense avant. Mais on se demande comment ce match aurait pu tourner si Tony Chapron n'avait pas refusé un but pour le FC Nantes pour un hors-jeu qui est à notre avis inexistant sur une tête d'Emiliano Sala à la 60e. A ce moment-là, les Canaris bousculaient Paris. Il aurait été intéressant de voir comment les Parisiens auraient réagi.

Le tweet qui en dit long sur l’action polémique du match

C'est une scène lunaire. Une scène qui va faire couler beaucoup d'encre. Sur une contre-attaque du PSG à la 90e+1, Tony Chapron coupe la trajectoire de Diego Carlos qui revenait vers son but. L'arbitre de la rencontre tombe et tente en se relevant d'asséner un coup de pied vers le défenseur nantais. Après un échange verbal, il décide finalement d'expulser le défenseur nantais et d'offrir un coup franc aux Parisiens… De manière très surprenante.

La question : Pourquoi Paris ne doit pas lâcher Di Maria cet hiver ?

Il n'a pas fait un match grandiose non plus. Il a même manqué des occasions qui semblaient difficiles à rater. Mais Angel Di Maria a fait la différence en marquant l'unique but de la rencontre. Et mine de rien, ce n'est pas nouveau cette saison avec l'Argentin, qui a parfois traîné son spleen. En 14 titularisations toutes compétitions confondues, il a été impliqué sur 13 buts (6 buts, 7 passes) ! En clair, l'ancien du Real Madrid et de Manchester United reste un joueur décisif. Le genre d'élément aussi rare que désiré.

S'il n'est pas totalement satisfait de sa situation à Paris depuis l'arrivée des Neymar et Mbappé, Di Maria demeure un joueur précieux pour Unai Emery. Si beaucoup le pensaient susceptible de quitter le navire cet hiver, les rumeurs ne sont cependant pas nombreuses à son sujet. Et c'est une excellente nouvelle pour Paris. Bien sûr, il possède sûrement l'une des plus grandes valeurs marchandes des Parisiens qui peuvent changer d'air. Mais Paris ferait une erreur en le lâchant car il pourrait bien être très utile dans cette fin de saison. Ses statistiques sont là pour le rappeler.