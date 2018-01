Ligue 1 : Caen s'impose à Bordeaux (0-2)

90 minutes d'ennui et Bordeaux s'enfonce de nouveau dans la crise. Défaits (0-2) par Caen au Matmut Atlantique mardi, les Girondins ont été incapables de se montrer dangereux durant ce match de la 21e journée. S'il a fallu une décision litigieuse de l'arbitre pour leur permettre de faire la différence, Caen a fait preuve de plus de maitrise et remonte provisoirement à la 9e place de la Ligue 1, loin devant les Bordelais (13e).

