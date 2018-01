Ligue 1 : Monaco arrache le nul dans les arrêts de jeu contre Nice (2-2)

Monaco a évité le pire. Les joueurs de Leonardo Jardim n'ont pu faire que match nul dans le derby azuréen face à Nice de la 21e journée de Ligue 1 (2-2). Mais ils ont évité la défaite en égalisant à la dernière minute. Invisible ou presque durant quasiment toute la rencontre, Radamel Falcao a marqué dans le temps additionnel. Nice a également pu compter sur le réalisme de son avant-centre Mario Balotelli qui a signé un doublé en seconde période (47e et 68e). Adama Diakhaby avait ouvert le score pour l'ASM (33e). Le club de la Principauté s'en sort bien mais se retrouve toutefois troisième du classement après le succès de Marseille devant Strasbourg (2-0). Nice conserve sa sixième place.

Les Monégasques avaient entamé la rencontre de manière volontaire et forcé leurs adversaires à rester dans leur moitié de terrain pendant plusieurs minutes. Ils ont pourtant curieusement levé le pied et le premier tir de la rencontre a été l'œuvre de Balotelli, qui n'a pas inquiété Danijel Subasic (7e). L'avant-centre italien et Allan Saint-Maximin ont longtemps été les seuls à faire frissonner les spectateurs du Stade Louis II mais les Monégasques ont réussi à faire preuve d'un insolent réalisme. Diakhaby a profité d'un centre de Lemar et d'un petit contrôle du bras aux six mètres pour tromper Benitez (1-0, 33e).

Falcao répond à Balotelli

Assommés par ce but quelque peu cruel, les Aiglons ont pu profiter de la pause pour digérer et sont repartis sur les chapeaux de roue en seconde période. Ils ont également bénéficié du vent qui soufflait en leur faveur. Balotelli a aussi su faire preuve d'un peu de malice pour retenir Glik devant la cage de Subasic et a pu reprendre un bon centre de Saint-Maximin (1-1, 47e). Complètement revigorés et beaucoup plus mordants dans les duels, les visiteurs niçois ont dès lors étouffé des Monégasques bien passifs. Lancé par Jean Michaël Seri, Balotelli a pu aller défier son compatriote Andrea Raggi et l'obliger à dévier son tir croisé dans les filets de Subasic (1-2, 67e). L'efficace Italien en est désormais à 12 buts en championnat cette saison.

Super Mario et les siens ont pourtant eu le tort de ne pas réussir à se mettre à l'abri d'une réaction monégasque car Jardim a successivement lancé Rony Lopes (73e), Stevan Jovetic (76e) et Rachid Ghezzal (81e). Plus frais en attaque, les joueurs de l'ASM ont poussé en toute fin de match et ont été récompensés. Ils ont très rapidement joué un coup franc et Jovetic a pu alerter Benitez qui a repoussé le ballon dans les pieds de l'ultra-opportuniste Falcao. Le Colombien disputait son premier match de l'année 2018 et n'avait pas décoché le moindre tir dans cette rencontre ni même touché un seul ballon dans la surface adverse mais il ne s'est pas fait prier pour remettre les deux équipes à égalité (2-2, 90e+3). Monaco enchaîne un second nul après celui obtenu à Montpellier samedi dernier (0-0) mais aussi un huitième match consécutif sans défaite et peut remercier El Tigre.